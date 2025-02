Guerbet anticipe un niveau de Free Cash-Flow légèrement négatif sur 2024

AOF - EN SAVOIR PLUS

Guerbet publiera le 26 mars ses résultats annuels 2024 et précisera ses objectifs financiers.

Une performance obtenue grâce à la forte dynamique de la zone Amériques (+20,5%) et l'Asie (+10,1%) et en dépit de la contraction de l'activité en France.

(AOF) - Guerbet, spécialiste des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale, a publié son chiffre d’affaires annuel, en croissance de 7,1% à 841,1 millions d'euros. Cette évolution intègre un effet devises défavorable à hauteur de 12,3 millions d'euros, essentiellement dû aux monnaies sud-américaines et asiatiques. À taux de change constant (TCC), la croissance du chiffre d’affaires ressort à 8,6% en 2024.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.