Guerbet : Ajustement des objectifs financiers annuels 2025

Villepinte, le 15 septembre 2025, 17h45 : Guerbet (FR0000032526 GBT), spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale, annonce une révision à la baisse de ses objectifs financiers pour l’ensemble de l’exercice 2025.



La contraction de l’activité en France toujours perturbée par la réforme de l’approvisionnement, la pression sur les prix, l’augmentation défavorable du poids des distributeurs dans le mix clients aux US, mais également un problème technique (maintenant résolu) au redémarrage du site de Raleigh après les maintenances semi-annuelles, pèsent sur la croissance et la profitabilité du Groupe pour l’année en cours.