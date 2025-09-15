 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 895,00
+0,85%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Guerbet : Ajustement des objectifs financiers annuels 2025
information fournie par Boursorama CP 15/09/2025 à 17:45

Villepinte, le 15 septembre 2025, 17h45 : Guerbet (FR0000032526 GBT), spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale, annonce une révision à la baisse de ses objectifs financiers pour l’ensemble de l’exercice 2025.

La contraction de l’activité en France toujours perturbée par la réforme de l’approvisionnement, la pression sur les prix, l’augmentation défavorable du poids des distributeurs dans le mix clients aux US, mais également un problème technique (maintenant résolu) au redémarrage du site de Raleigh après les maintenances semi-annuelles, pèsent sur la croissance et la profitabilité du Groupe pour l’année en cours.

Valeurs associées

GUERBET
19,3400 EUR Euronext Paris -1,73%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank