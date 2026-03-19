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Guardian Pharmacy s'effondre, les actionnaires se délestant de leurs actions dans le cadre d'une offre secondaire de 186 millions de dollars
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 11:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 mars - ** Guardian Pharmacy Services GRDN.N : baisse de 10,1 % des actions à 30,50 $ avant l'ouverture des marchés, après un placement secondaire de 186 millions de dollars ** Le fournisseur de services pharmaceutiques aux établissements de soins de longue durée annonce 6 millions d'actions à 31 $

** La taille de l'offre a été augmentée de 5 millions d'actions et le prix a été fixé avec une décote de 8,6% par rapport à la dernière vente de l'action le mercredi ** Bindley Capital et Pharmacy Investors sont les principaux vendeurs de 4,98 millions d'actions, selon le prospectus

** GRDN a vendu 1,02 million d'actions et utilisera le produit pour racheter des actions à certains détenteurs existants

** BofA, Jefferies et Raymond James sont les co-responsables de l'offre

** La société GRDN, basée à Atlanta (Géorgie), compte 63,3 millions d'actions en circulation

** Jusqu'à la clôture du mercredi, l'action a augmenté de ~13% depuis le début de l'année et à environ 9 % de son plus haut intrajournalier de 37,43 $ atteint le 11 novembre

** 2 analystes considèrent l'action comme "strong buy", 2 comme "buy"; PT médian $38, par LSEG

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 19/03/2026 à 11:59:54.

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