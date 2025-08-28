Guardian Capital sera rachetée par Desjardins Global dans le cadre d'une transaction de 1,7 milliard de dollars canadiens

Le Groupe Guardian Capital GCG.TO a accepté d'être privatisé par Desjardins Gestion internationale d'actifs dans le cadre d'une transaction de 1,67 milliard de dollars canadiens, a annoncé jeudi la société de services financiers.