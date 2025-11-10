Guardant Health progresse après avoir développé un test sanguin permettant de suivre plus rapidement la réponse à un traitement anticancéreux

10 novembre - ** Les actions de la société de diagnostic médical Guardant Health GH.O augmentent de 2,2 % à 98,82 $ avant la mise sur le marché

** La société annonce qu'elle a élargi son "test sanguin Guardant Reveal" afin que les médecins puissent suivre l'efficacité des traitements chez les patients atteints de tumeurs solides avancées, sans avoir besoin d'un échantillon de tissu

** Le test détecte les signaux tumoraux dans le sang et signale l'impact du traitement jusqu'à 18 mois plus tôt que les scanners - selon la société

** Une étude sur l'immunothérapie montre que le test a repéré les réponses cinq mois avant l'imagerie, ce qui est lié à de meilleurs résultats - GH

** La société ajoute la commande en un seul clic dans toute la gamme pour faciliter la paperasserie pour les médecins

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 217 % depuis le début de l'année