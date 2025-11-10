 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 052,03
+1,28%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Guardant Health progresse après avoir développé un test sanguin permettant de suivre plus rapidement la réponse à un traitement anticancéreux
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 15:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 novembre - ** Les actions de la société de diagnostic médical Guardant Health GH.O augmentent de 2,2 % à 98,82 $ avant la mise sur le marché

** La société annonce qu'elle a élargi son "test sanguin Guardant Reveal" afin que les médecins puissent suivre l'efficacité des traitements chez les patients atteints de tumeurs solides avancées, sans avoir besoin d'un échantillon de tissu

** Le test détecte les signaux tumoraux dans le sang et signale l'impact du traitement jusqu'à 18 mois plus tôt que les scanners - selon la société

** Une étude sur l'immunothérapie montre que le test a repéré les réponses cinq mois avant l'imagerie, ce qui est lié à de meilleurs résultats - GH

** La société ajoute la commande en un seul clic dans toute la gamme pour faciliter la paperasserie pour les médecins

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 217 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

GUARDANT HEALTH
99,6300 USD NASDAQ +3,01%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un Ã©vÃ©nement Ubisoft. (crédit photo : Ubisoft / )
    Les changements de recommandations : Ayvens, Ubisoft
    information fournie par Reuters 10.11.2025 15:50 

    * AYVENS AYX.PA - Deutsche Bank relève son objectif de cours à 12,5 euros contre 11,2 euros. * UBISOFT UBIP.PA - Deutsche Bank abaisse son objectif de cours à 8 euros contre 10 euros. (Rédaction de Gdansk)

  • Un panneau indiquant Wall Street devant la Bourse de New York
    Wall Street ouvre en nette hausse grâce aux espoirs d'une fin du "shutdown"
    information fournie par Reuters 10.11.2025 15:49 

    La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi, portée par les signes de progrès vers la fin du "shutdown" de l'administration fédérale, qui bloque depuis plus d'un mois la publication des données clés et a intensifié les inquiétudes quant à l'état de l'économie ... Lire la suite

  • Le Saoudien Taleb Jawad al-Abdulmohsen dans la salle d'audience à Magdebourg, dans l'est de l'Allemagne, le 10 novembre 2025 ( AFP / RONNY HARTMANN )
    Un Saoudien islamophobe jugé pour l'attentat du marché de Noël à Magdebourg
    information fournie par AFP 10.11.2025 15:11 

    Le procès sous haute sécurité d'un Saoudien islamophobe, jugé pour l'attentat meurtrier du marché de Noël à Magdebourg (est de l'Allemagne) en décembre 2024, s'est ouvert lundi dans un contexte tendu, les fêtes de fin d'année approchant. Cette attaque à la voiture ... Lire la suite

  • Un centre électoral à Madrid, le 9 juin 2024 ( AFP / OSCAR DEL POZO )
    Face aux menaces d'ingérences russes, l'UE veut muscler ses aides aux médias
    information fournie par AFP 10.11.2025 14:39 

    Mieux financer les médias, protéger l'organisation des élections... La Commission européenne va dévoiler mercredi son "bouclier démocratique", un ensemble de mesures destinées à contrer la "guerre d'influence" menée par la Russie en Europe. Dans ce document, consulté ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank