GTT: va concevoir les réservoirs de six porte-conteneurs

(CercleFinance.com) - GTT annonce que HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (HD KSOE) lui a confié la conception des réservoirs cryogéniques de six porte-conteneurs propulsés au GNL, pour le compte de l'armateur Capital.



Chaque navire sera équipé d'une cuve de 8 000 m³ intégrant le système à membranes Mark III Flex, ainsi qu'une conception ' 1 barg ' autorisant une pression d'exploitation accrue à 1 barg, contre 0,7 barg habituellement.



Ce dispositif permet d'allonger le temps de rétention du GNL et d'anticiper les futures exigences réglementaires sur le raccordement électrique des navires à quai. GTT souligne que l'utilisation du GNL contribue à réduire sensiblement les émissions polluantes, évitant jusqu'à 25 000 tonnes de CO2 par navire et par an par rapport au fioul lourd.



'La livraison des six navires est prévue entre le deuxième trimestre 2027 et le premier trimestre 2028', indique la société.









