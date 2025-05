GTT: va acquérir 100% de la société Danelec information fournie par Cercle Finance • 05/05/2025 à 18:12









(CercleFinance.com) - GTT annonce que le groupe va acquérir 100 % de la société danoise Danelec, spécialiste des solutions digitales pour la performance et la sécurité maritime, auprès du fonds Verdane pour un montant de 194 millions d'euros.



Cette opération permet à GTT de devenir leader mondial de la gestion de la performance des navires, avec une base installée d'environ 17 000 navires, et d'acquérir une position stratégique sur le marché des enregistreurs de données de voyage (VDR), avec 15 % de la flotte mondiale équipée.



Danelec, qui emploie 168 personnes, a généré environ 44 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023/2024, dont un tiers de revenus récurrents, et affiche une marge d'EBITDA ajusté de 25 %.



L'acquisition est annoncée comme relutive dès la première année.







