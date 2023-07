GTT : une performance semestrielle robuste

(AOF) - GTT (+8,26% à 106,20 euros) affiche l'une des plus fortes hausses de l'indice SBF 120 à la faveur de ses comptes au titre du premier semestre 2023. La société d'ingénierie navale a généré un résultat net du groupe en progression de 32%, à 84 millions d'euros. Le résultat opérationnel s’est établi à 99,6 millions d’euros contre 75,9 millions d’euros , soit une progression de 31,2% alors que le chiffre d'affaires est ressorti à 178 millions d'euros sur la période, en croissance de 23% sur un an.

Côté perspectives, GTT mise toujours pour l'ensemble de l'exercice sur un chiffre d'affaires compris entre 385 millions et 430 millions d'euros, un Ebitda compris entre 190 millions et 235 millions d'euros et vise un taux minimum de distribution de 80% du résultat net consolidé.

Avec un total de 42 commandes de méthaniers et une commande d'unité de liquéfaction de GNL, la performance commerciale de GTT au premier semestre 2023 est toujours très soutenue, dans le sillage d'une année 2022 exceptionnelle", a commenté le PDG de GTT, Philippe Berterottière, cité dans un communiqué.

L'acompte sur dividende sera de 1,85 euro par action, en hausse de 19,4% par rapport à l'acompte de 2022.