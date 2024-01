GTT, TotalEnergies, Bureau Veritas : approbation pour leur projet commun

La capacité à transporter de très grands volumes d'hydrogène sous forme liquéfiée, à -253°C, constitue l'un des défis technologiques pour établir une chaîne d'approvisionnement en hydrogène fiable, efficace et compétitive, et permettre ainsi la transition énergétique vers un futur sans carbone.

(AOF) - À l’occasion du salon Hyvolution Summit 2024, GTT, TotalEnergies, LMG Marin et Bureau Veritas ont annoncé le succès de leur projet de développement conjoint, qui s’est illustré par l’obtention de deux approbations de principe auprès de Bureau Veritas. La première approbation concerne la conception d'un système de confinement à membrane cryogénique pour l'hydrogène liquéfié développé par GTT. La seconde porte sur la conception préliminaire d'un hydrogénier d’une capacité de 150000 m3 et équipé du système de confinement à membranes GTT.

Pétrole et parapétrolier

