 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 110,00
-0,06%
Indices
Chiffres-clés

GTT Strategic Ventures renforce sa participation dans bounb4blue
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 07:50

Gaztransport et Technigaz

GTT.PA :

* GTT STRATEGIC VENTURES RENFORCE SA PARTICIPATION DANS BOUNB4BLUE

* GTT STRATEGIC VENTURES DÉTIENT DÉSORMAIS UN PEU PLUS DE 10,5% DES DROITS DE VOTE DE LA SOCIÉTÉ

* RENFORCE SA PARTICIPATION AU CAPITAL DE BOUND4BLUE DANS LE CADRE D’UNE LEVÉE DE FONDS DE 38 MLNS D’EUROS

Texte original [https://tinyurl.com/5f7t33ab] Pour plus de détails, cliquez sur GTT.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.)
171,3000 EUR Euronext Paris +2,39%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'indice de référence des actions allemandes DAX
    Stabilité en vue en Europe avant la Fed et d'autres banques centrales
    information fournie par Reuters 09.12.2025 08:36 

    par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note pratiquement stable mardi à l'entame d'une réunion de deux jours de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui devrait baisser ses taux directeurs et donner des indications sur l'économie ... Lire la suite

  • ( AFP / INA FASSBENDER )
    Thyssenkrupp renoue avec les bénéfices mais prévoit une douloureuse restructuration
    information fournie par Boursorama avec AFP 09.12.2025 08:20 

    Le conglomérat industriel allemand Thyssenkrupp a pu dégager un bénéfice net en 2024/2025 après deux pertes annuelles grâce à des effets ponctuels, mais le groupe en crise se prépare à retomber dans le rouge notamment face à la restructuration de sa branche acier. ... Lire la suite

  • Le logo de Stellantis
    Stellantis et Bolt s'associent sur un projet de véhicules autonomes
    information fournie par Reuters 09.12.2025 08:20 

    Stellantis a annoncé mardi un partenariat avec l'entreprise estonienne de mobilité partagée Bolt pour développer et déployer conjointement des véhicules autonomes de niveau 4 (sans conducteur) pour leurs activités commerciales en Europe. Les essais débuteront dans ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 09.12.2025 08:19 

    * RENAULT GROUP RENA.PA et Ford F.N ont annoncé mardi un partenariat stratégique dans les véhicules particuliers et utilitaires, avec pour commencer la production en France par Renault de deux citadines électriques abordables pour la marque américaine afin de contrer ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank