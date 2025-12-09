Gaztransport et Technigaz
* GTT STRATEGIC VENTURES RENFORCE SA PARTICIPATION DANS BOUNB4BLUE
* GTT STRATEGIC VENTURES DÉTIENT DÉSORMAIS UN PEU PLUS DE 10,5% DES DROITS DE VOTE DE LA SOCIÉTÉ
* RENFORCE SA PARTICIPATION AU CAPITAL DE BOUND4BLUE DANS LE CADRE D’UNE LEVÉE DE FONDS DE 38 MLNS D’EUROS
