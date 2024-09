GTT Strategic Ventures investit dans Bluefins

Selon un rapport du Forum économique mondial, la demande en eau va bondir de 55 % à l'horizon 2050. Or l'eau n'est recyclée qu'à 11% sur le plan mondial, avec de fortes disparités selon les pays : si ce taux atteint 89 % en Israël, il tombe à 15 % en Espagne. Il est même inférieur à 1 % en France ! La dirigeante de Veolia estime pourtant que le taux de 10 % visé à l'horizon 2030, dans le cadre du nouveau plan Eau annoncé par les autorités, est atteignable sous certaines conditions. Au premier rang se trouve la simplification administrative. Veolia s'engage à tripler sa production d'eau recyclée d'ici à 2030 pour la porter à 3 milliards de m3. Dans ce domaine, le leader mondial des services à l'environnement a renforcé son savoir-faire lors de son OPA sur l'ex-groupe Suez.

- Après un chiffre d’affaires en hausse de 81 % au 1er trimestre, objectifs 2024 confirmés de hausse significative des revenus, entre 385 et 430 M€, et du résultat d’exploitation, de 190 à 235 M€ ;

- Risques géopolitiques sous-jacents : Qatar, Malaisie et Indonésie (+ 50 % de l’offre mondiale de liquéfaction de GNL) ;

- Renforcement du carnet de commandes avec les nouvelles entrées à fin avril -33 méthaniers et 4 éthaniers- donnant une visibilité de 1,8 Md€ de revenus jusqu’à 2027 ;

- Développement rapide de la filiale Elogen portée par les partenariats dans la conception d’hydrogéniers : entrée de 4 contrats en Allemagne, Pays-Bas et Corée pour 15 MW ;

- intensification de la recherche dans les carburants alternatifs et les moteurs à hydrogène ;

- diversification dans l’hydrogène avec sécurisation de contrats phares, sélectivité de projets « raisonnables » et soutien des pouvoirs publics

- Capital ouvert (5,05 % pour Engie et 5,21 % pour la Caisse des Dépôts), Philippe Berterottière présidant le conseil de 9 administrateurs, Jean-Baptiste Choimet ayant pris le poste de directeur général en juin.

- saisir les opportunités de la croissance des marchés du gaz naturel (25 % de la consommation d'énergie attendu pour 2040), du GNL carburant (« Global Sulphur Cap », incitatif à la propulsion des navires de commerce par GNL) et de l’hydrogène,

- Chiffre d’affaires de 428 M€, réalisé aux 9/10èmes dans la construction de réservoirs ou navires stationnaires et le reste dans les électrolyseurs de la division Elogen ;

- Leader mondial de la conception de systèmes de confinement à membranes cryogéniques utilisés pour le stockage et le transport naval du GNL ou gaz naturel liquéfié ;

Cette levée de fonds de 4 millions d'euros permettra à Bluefins de réaliser ses premiers tests en mer début 2025, sur un navire de type AHTS3 de 45 mètres, et d'engager la commercialisation de ses premiers produits.

(AOF) - GTT Strategic Ventures, le fonds d'investissement du groupe GTT, annonce sa participation dans un tour de financement destiné à soutenir Bluefins, une startup innovante dans le domaine des systèmes de propulsion des navires. Cet investissement est réalisé aux côtés de BNP Paribas Développement, Breizh Up (un fonds régional géré par UI Investissement) et les actionnaires historiques1 de Bluefins, dont l'Ifremer.

