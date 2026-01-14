information fournie par Reuters • 14/01/2026 à 17:48

GTT se voit confier par Samsung Heavy Industries la conception des cuves de deux méthaniers

Gaztransport et Technigaz SA

GTT.PA :

* GTT SE VOIT CONFIER PAR SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES LA CONCEPTION DES CUVES DE DEUX NOUVEAUX MÉTHANIERS

* LA LIVRAISON DES NAVIRES EST PRÉVUE EN 2028

Texte original https://tinyurl.com/mwh2c73p Pour plus de détails, cliquez sur GTT.PA

(Rédaction de Gdansk)