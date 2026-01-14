 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

GTT se voit confier par Samsung Heavy Industries la conception des cuves de deux méthaniers
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 17:48

Gaztransport et Technigaz SA

GTT.PA :

* GTT SE VOIT CONFIER PAR SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES LA CONCEPTION DES CUVES DE DEUX NOUVEAUX MÉTHANIERS

* LA LIVRAISON DES NAVIRES EST PRÉVUE EN 2028

Texte original https://tinyurl.com/mwh2c73p Pour plus de détails, cliquez sur GTT.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.)
170,6000 EUR Euronext Paris +1,07%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank