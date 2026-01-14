GTT se voit confier par Samsung Heavy Industries la conception des cuves de deux méthaniers

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Une vingtaine de médicaments à plus de 100.000 euros par an et par patient: l’Assurance maladie alerte sur l’explosion des coûts des médicaments innovants et entend faire la chasse aux traitements qui n’apportent pas de progrès. En volume, la consommation de médicaments ...
information fournie par Boursorama avec AFP•14.01.2026•19:20•
Le consortium Exeltium, qui réunit des industriels très gros consommateurs d'électricité implantés en France comme Clairefontaine, Suez ou RioTinto, a conclu une extension de contrat en cours sur la fourniture d'électricité avec EDF, avec qui les négociations ont ...
Des peines de prison ferme ont été requises mercredi à Marseille contre un intermédiaire et un important maraîcher, fournisseur de grandes marques de distribution, au procès d'un trafic de produits phytosanitaires interdits. Le procureur a requis 10 mois de prison ...
Après un bref reflux fin 2025, l'épidémie de grippe saisonnière menace de reprendre, portée en particulier par les enfants, et cause déjà une proportion importante de décès, essentiellement chez les personnes âgées, a résumé mercredi l'agence de santé publique. ...
