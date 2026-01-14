 Aller au contenu principal
GTT se voit confier la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers
information fournie par Zonebourse 14/01/2026 à 17:55

GTT annonce avoir reçu une nouvelle commande du chantier naval Samsung Heavy Industries pour la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers.

GTT concevra les cuves cryogéniques des navires, qui offriront chacun une capacité de 174 000 m³ et seront équipés du système de confinement à membranes Mark III Flex, une technologie développée par GTT.

La livraison des navires est prévue en 2028, indique la société.

Valeurs associées

GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.)
170,6000 EUR Euronext Paris +1,07%
