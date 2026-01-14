GTT se voit confier la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers
GTT concevra les cuves cryogéniques des navires, qui offriront chacun une capacité de 174 000 m³ et seront équipés du système de confinement à membranes Mark III Flex, une technologie développée par GTT.
La livraison des navires est prévue en 2028, indique la société.
