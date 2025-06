GTT: s'allie à HHI pour deux innovations sur les méthaniers information fournie par Cercle Finance • 05/06/2025 à 18:15









(CercleFinance.com) - GTT annonce que deux projets de développement commun (JDPs) ont été signés avec HD Hyundai Heavy Industries afin de faire progresser la conception des méthaniers.



Cette collaboration vise à améliorer l'intégration des cuves à membranes pour renforcer l'ergonomie à bord et la performance opérationnelle.



Le premier projet concerne une cuve avant trapézoïdale, utilisant la technologie Mark III de GTT. Le second projet introduit un ' dôme liquide affleurant ' conçu pour faciliter l'intégration des canalisations cryogéniques et simplifier la maintenance.



'Ces projets témoignent de notre ambition commune de concevoir des innovations pragmatiques, en phase avec les exigences environnementales, économiques et techniques du transport maritime de gaz naturel liquéfié' a commenté Philippe Berterottière, Président-Directeur général de GTT.





