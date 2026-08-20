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GTT remporte un contrat auprès de HD KSOE pour deux méthaniers
information fournie par Zonebourse 20/08/2026 à 07:08
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La société d'ingénierie GTT (Gaztransport & Technigaz) annonce avoir reçu une commande de HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (HD KSOE), la société mère des chantiers navals HD Hyundai Heavy Industries, HD Hyundai Samho et HD Hyundai Mipo.

Le spécialiste des technologies de confinement du GNL précise que ce contrat porte sur la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers pour le compte de l'armateur Tsakos Energy Navigation, deux navires dont la livraison est prévue d'ici au 1er trimestre 2029.

Les deux méthaniers seront construits par le chantier naval HD Hyundai Heavy Industries et disposeront chacun d'une capacité de 174 000 m³. Les cuves cryogéniques des navires seront équipées du système de confinement à membranes Mark III Flex, développé par GTT.

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