Les députés entérinent le budget de la Sécurité sociale pour 2026

Vote sur le projet de loi de finances 2026 au Sénat français à Paris

Les députés français ont adopté mardi en dernière lecture le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2026, actant ainsi la suspension de la réforme des retraites de 2023, mesure phare du texte.

Le budget de la "Sécu" avait été approuvé de justesse il y a une semaine à l'Assemblée nationale avant d'être rejeté par les sénateurs, qui l'avait renvoyé au Palais Bourbon pour une adoption définitive. Le PLFSS avait été adopté par 247 voix pour, 234 contre et 93 abstentions.

Les députés ont confirmé leur vote mardi, avec 247 voix en faveur du PLFSS et 232 voix contre.

La Sécurité sociale, qui englobe les dépenses de santé, les retraites et les prestations sociales, représente plus de 40% du budget de l'Etat français.

Le PLFSS prévoit que le déficit de la Sécurité sociale atteigne moins de 20 milliards d'euros l'an prochain, soit un peu moins que les 23 milliards attendus pour l'année en cours.

Le budget intègre notamment une suspension jusqu'en janvier 2028 de la réforme controversée de 2023 sur les retraites - une concession majeure opérée à l'automne par le Premier ministre Sébastien Lecornu pour obtenir le soutien du Parti socialiste et maintenir en place son gouvernement.

(Rédigé par Blandine Hénault)