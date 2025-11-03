 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 129,50
-0,03%
Indices
Chiffres-clés

GTT relève ses objectifs annuels
information fournie par Zonebourse 03/11/2025 à 07:42

Tenant compte de la bonne performance de son activité principale, ainsi que de l'intégration de Danelec, GTT annonce revoir à la hausse ses objectifs pour 2025, visant désormais un chiffre d'affaires de 790 à 820 millions d'euros (et non plus de 750 à 800 MEUR).

Le groupe d'ingénierie table aussi sur un EBITDA dans une fourchette de 530 à 550 MEUR (contre 490 à 540 MEUR précédemment), et vise la distribution, au titre de 2025, d'un dividende correspondant à un taux minimum de 80% du résultat net consolidé.

Le spécialiste du confinement à membrane pour le GNL affiche un chiffre d'affaires en progression de 29% au titre des neuf premiers mois de 2025 (+27,6% à périmètre constant) à 599,6 MEUR, porté par l'augmentation du nombre de méthaniers en construction.

Au 30 septembre, le carnet de commandes, hors GNL carburant, s'établit à 295 unités, dont 267 méthaniers, 22 éthaniers, 3 FSRU (unités flottantes de stockage et de regazéification) et 3 FLNG (unités flottantes de production, liquéfaction, stockage et transfert de GNL).

Valeurs associées

GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.)
171,6000 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank