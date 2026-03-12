 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

GTT reçoit une commande pour la conception des cuves d'un nouveau méthanier
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 17:55

GTT indique avoir enregistré une commande de HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (HD KSOE) pour la conception des cuves d'un nouveau méthanier.

Celui-ci sera construit par le chantier naval HD Hyundai Samho pour le compte de l'armateur Sonangol. Les cuves cryogéniques du navire, d'une capacité totale de 174 000 m³, seront équipées du système de confinement à membranes Mark III Flex, développé par GTT.

La livraison du navire est prévue au deuxième trimestre 2028, indique la société.

Valeurs associées

GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.)
200,400 EUR Euronext Paris +0,10%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank