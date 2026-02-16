 Aller au contenu principal
GTT reçoit une commande pour concevoir les cuves de quatre nouveaux méthaniers
information fournie par Zonebourse 16/02/2026 à 18:06

GTT annonce avoir reçu une commande du chantier naval Jiangnan portant sur la conception des cuves de quatre nouveaux méthaniers pour le compte de l'armateur Shandong Marine Energy.

Dans le cadre de ce contrat, GTT concevra les cuves cryogéniques des navires, qui offriront chacun une capacité de 175 000 m³. Les cuves seront équipées du système de confinement à membranes Mark III Flex développé par GTT.

La livraison des navires est prévue entre le troisième trimestre 2028 et le quatrième trimestre 2029, précise la société.

