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GTT reçoit une commande pour concevoir les cuves de quatre nouveaux méthaniers
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 17:48

GTT rapporte avoir reçu une commande de HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (HD KSOE) pour la conception des cuves de quatre nouveaux méthaniers, pour le compte d'un armateur asiatique.

La société concevra les cuves cryogéniques des navires, qui seront construits par le chantier naval HD Hyundai Heavy Industries. Les quatre méthaniers seront équipés des technologies à membranes de la famille Mark III, développées par GTT.

La livraison des navires est prévue entre le 2e et le 4e trimestre 2029.

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