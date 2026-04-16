GTT reçoit une commande pour concevoir les cuves de quatre nouveaux méthaniers
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 17:48
La société concevra les cuves cryogéniques des navires, qui seront construits par le chantier naval HD Hyundai Heavy Industries. Les quatre méthaniers seront équipés des technologies à membranes de la famille Mark III, développées par GTT.
La livraison des navires est prévue entre le 2e et le 4e trimestre 2029.
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