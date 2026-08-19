GTT reçoit une commande de HD KSOE pour la conception des cuves de 2 nouveaux méthaniers

Gaztransport et Technigaz SA GTT.PA :

* UNE COMMANDE DE HD KSOE POUR LA CONCEPTION DES CUVES DE 2 NOUVEAUX MÉTHANIERS

* LA LIVRAISON DES DEUX NAVIRES EST PRÉVUE D'ICI AU T1 2029

Texte original [https://tinyurl.com/madnus96] Pour plus de détails, cliquez sur GTT.PA

(Rédaction de Gdansk)