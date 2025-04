GTT: participe à la levée de fonds de novoMOF information fournie par Cercle Finance • 14/04/2025 à 18:12









(CercleFinance.com) - GTT annonce sa participation, via son fonds d'investissement GTT Strategic Ventures, à une levée de fonds de 4,4 millions de francs suisses (environ 4,6 millions d'euros) réalisée par novoMOF, entreprise spécialisée dans les matériaux à haute performance pour le captage du CO₂.



Société suisse, novoMOF a été fondée en 2017 et développe des Metal Organic Frameworks (MOFs, soit des 'Structures Métalliques Organiques'), pour diverses applications, incluant le captage du CO₂ à la source.



Ses matériaux brevetés pour le captage du CO2 offrent des performances remarquables, possèdent un potentiel d'industrialisation élevé, et ont été conçus dans une optique de durabilité environnementale, avec la une capacité de capter le CO₂ à un coût bien inférieur à 100 euros par tonne.



L'entreprise vise d'ailleurs le captage de six millions de tonnes de CO₂ par an d'ici 2030 grâce à ses MOFs.





