GTT: partenariat stratégique avec Emerson Marine Solutions information fournie par Cercle Finance • 26/05/2025 à 18:07









(CercleFinance.com) - GTT fait savoir que sa société de smart shipping Ascenz Marorka a conclu 'un partenariat stratégique mondial' avec Emerson Marine Solutions visant à améliorer l'efficacité énergétique, la transparence, la performance opérationnelle et la durabilité dans le secteur maritime.



Le partenariat vise à accélérer l'adoption de solutions Smart shipping, permettant aux armateurs, opérateurs et affréteurs de bénéficier d'une solution hautement fiable tout en réalisant d'importantes économies de carburant, en respectant les exigences environnementales et en réduisant les émissions.



'Notre partenariat avec Emerson nous permet d'offrir à nos clients, dans les secteurs du transport maritime et offshore, une solution numérique intégrée qui combine des équipements et des logiciels de premier plan pour suivre avec précision la consommation de carburant et optimiser la performance globale des navires', a commenté Anouar Kiassi, Directeur du Digital du groupe GTT et Directeur général d'Ascenz Marorka





Valeurs associées GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) 162,5000 EUR Euronext Paris +1,06%