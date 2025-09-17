 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
GTT, parmi les plus fortes baisses du SBF 120 à la clôture de la séance du 17 septembre 2025
information fournie par AOF 17/09/2025 à 17:51

(AOF) - GTT (-3,12% à 152 euros)

GTT a reculé après une note d'Oddo BHF. Le broker reste à Surperformance sur le titre GTT, mais a abaissé son objectif de cours de 200 à 185 euros. " Bien que les fondamentaux du marché restent structurellement porteurs, nous notons de moindres entrées de commandes depuis le début de l'année, après 4 années de commandes exceptionnelles pour un cumul de 375 commandes, soit une moyenne de plus de 90 commandes par an contre un niveau normatif estimé à 45 unités par an ", signale le broker.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Leader mondial de la conception de systèmes de confinement à membranes cryogéniques utilisés pour le stockage et le transport naval du GNL ou gaz naturel liquéfié ;

- Chiffre d’affaires de 428 M€, réalisé aux 9/10èmes dans la construction de réservoirs ou navires stationnaires et le reste dans les électrolyseurs de la division Elogen ;

- Revenus tirés aux 9/10èmes de redevances, d’où des marges supérieures à 50% ;

- Ambition :

- saisir les opportunités de la croissance des marchés du gaz naturel (25 % de la consommation d'énergie attendu pour 2040), du GNL carburant (« Global Sulphur Cap », incitatif à la propulsion des navires de commerce par GNL) et de l’hydrogène,

- élargir l’offre de services digitaux ;

- Capital ouvert (5,05 % pour Engie et 5,21 % pour la Caisse des Dépôts), Philippe Berterottière présidant le conseil de 9 administrateurs, Jean-Baptiste Choimet ayant pris le poste de directeur général en juin.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- focus sur la construction de confinements « bas-carbone » rentables pour le client,

- diversification dans l’hydrogène avec sécurisation de contrats phares, sélectivité de projets « raisonnables » et soutien des pouvoirs publics

- innovation puissante (1ère ETI française par le nombre de dépôts de brevets, 8/10èmes du carnet de commandes provenant de technologies proposées depuis moins de 3 ans) ;

- Stratégie environnementale d’ambition net zéro 2025 pour les émissions de carbone de la société:

- conception de systèmes de capture de CO2 à bord des navires,

- intensification de la recherche dans les carburants alternatifs et les moteurs à hydrogène ;

- Développement rapide de la filiale Elogen portée par les partenariats dans la conception d’hydrogéniers : entrée de 4 contrats en Allemagne, Pays-Bas et Corée pour 15 MW ;

- Renforcement du carnet de commandes avec les nouvelles entrées à fin avril -33 méthaniers et 4 éthaniers- donnant une visibilité de 1,8 Md€ de revenus jusqu’à 2027 ;

- Bilan très solide exempt de dettes.

Défis

- Risques géopolitiques sous-jacents : Qatar, Malaisie et Indonésie (+ 50 % de l’offre mondiale de liquéfaction de GNL) ;

- Intensification de l’offre de services digitaux : systèmes électroniques (surveillance, collecte, optimisation…), routage météorologique, gestion de la gestion de la performance des navires ;

- Avancée de la construction de la gigafactory d’électrolyseurs de Vendôme (démarrage fin 2025) ;

- Après un chiffre d’affaires en hausse de 81 % au 1er trimestre, objectifs 2024 confirmés de hausse significative des revenus, entre 385 et 430 M€, et du résultat d’exploitation, de 190 à 235 M€ ;

- Dividende 2024 de 4,36 € (80 % du résultat net), dont acompte versé en décembre

L'offre BoursoBank