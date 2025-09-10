GTT obtient une nouvelle commande de Hyundai Heavy Industries pour des cuves GNL
information fournie par Zonebourse 10/09/2025 à 09:52
Aux termes de l'accord, la société d'ingénierie française a été chargée par le chantier naval sud-coréen de concevoir le système de confinement à membranes cryogéniques des cuves de stockage de GNL offrant une capacité totale de 238.700 m3. Les cuves de l'installation seront également équipées de sa technologie de revêtement 'Mark III'.
'Ce projet illustre le rôle central de GTT dans le développement d'unités flottantes de liquéfaction de GNL d'envergure sur de nouveaux marchés', a commenté le groupe dans un communiqué.
Valeurs associées
|153,0000 EUR
|Euronext Paris
|-0,07%
A lire aussi
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 10 septembre - ** Les actions du distributeur de jeux vidéo GameStop GME.N augmentent ... Lire la suite
-
Alstom grimpe mercredi à la Bourse de Paris après avoir annoncé la veille une nouvelle commande de voitures et locomotives aux Etats-Unis pour une valeur totale d'environ 1,1 milliard d'euros, ce qui, selon les analystes, constitue un bon signe pour son deuxième ... Lire la suite
-
AB Foods anticipe une baisse des ventes sous-jacentes de Primark au S2 avec le ralentissement en Europe
Associated British Foods (AB Foods) a déclaré mercredi que les ventes sous-jacentes de son entreprise de vêtements Primark devraient baisser d'environ 2% au cours du second semestre, l'amélioration des performances au Royaume-Uni et en Irlande étant contrebalancée ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris a ouvert en hausse mercredi, à l'unisson des autres places financières, au lendemain de records à Wall Street, dans un marché soutenu par la perspective de baisses des taux de la banque centrale américaine (Fed). Vers 09h50, l'indice vedette ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer