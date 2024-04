Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GTT: nouveau directeur général en juin information fournie par Cercle Finance • 22/04/2024 à 07:42









(CercleFinance.com) - GTT a annoncé vendredi soir la nomination de Jean-Baptiste Choimet au poste de directeur général à compter du 12 juin, à l'issue de l'AG de la société d'ingénierie, dans le cadre de la dissociation des fonctions de président et directeur général décidée en février 2022.



Jean-Baptiste Choimet est actuellement membre du comité exécutif de GTT et directeur général d'Elogen, la filiale du groupe spécialisée dans la conception et la fabrication d'électrolyseurs destinés à la production d'hydrogène vert.



Par ailleurs, afin que GTT puisse continuer à bénéficier de l'expérience de Philippe Berterottière, le conseil d'administration renouvellera ce dernier dans ses fonctions de président du conseil pour la durée restant à courir de son mandat d'administrateur.





