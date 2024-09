Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GTT: la solution 'Smart Shipping' choisie par Gazocean information fournie par Cercle Finance • 18/09/2024 à 14:23









(CercleFinance.com) - GTT annonce que sa filiale Ascenz Marorka a été sélectionnée par Gazocean, société française de gestion technique de navires pour le transport de GNL, pour équiper l'ensemble de ses six méthaniers avec la solution 'Smart Shipping'.



Ce contrat comprend l'accès à cette solution pour la gestion des performances des navires et le suivi des cargaisons de GNL, ainsi que la collecte automatique des données générées par des capteurs embarqués pour produire des rapports de performance et environnementaux.



Il prévoit également la fourniture du service de routage météorologique et l'utilisation du centre de suivi en temps réel des flottes clientes d'Ascenz Marorka pour améliorer la sécurité et l'efficacité des trajets.





Valeurs associées GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) 128,90 EUR Euronext Paris +0,23%