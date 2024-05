Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GTT: investit dans Energo, expert technologique français information fournie par Cercle Finance • 16/05/2024 à 18:30









(CercleFinance.com) - GTT annonce que son fonds d'investissements, GTT Strategic Ventures, a participé à un tour de table d'un montant total de 16,5 millions d'euros pour accompagner le développement d'Energo.



Expert technologique français de la production de molécules de synthèse par procédé de catalyse plasma, Energo développe une technologie de rupture permettant de produire des énergies renouvelables telles que l'hydrogène vert, les biocarburants ou le méthane à partir de CO2, de biogaz et d'ammoniac.



'Les solutions d'Energo ont notamment le potentiel de contribuer à la décarbonation du transport maritime grâce à la production de carburants bas-carbone, ainsi qu'à l'émergence de la filière hydrogène', a indiqué Philippe Berterottière, Président-Directeur général de GTT.





Valeurs associées GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) Euronext Paris -1.25%