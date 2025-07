GTT: hausse de 5,4% du BPA au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 10:11









(Zonebourse.com) - GTT affiche une forte croissance de ses résultats au premier semestre 2025, portée par une dynamique commerciale soutenue dans ses activités principales. Le chiffre d'affaires atteint 389 ME, en hausse de 32 % sur un an, tandis que l'EBITDA progresse de 49 %, à 264 ME, soit une marge de 68 %.



Le résultat net s'élève à 180 ME (+6 %), malgré 48 ME de charges exceptionnelles liées à la restructuration d'Elogen.



Le BPA ressort à 4,86 E, en hausse de 5,4 % par rapport aux 4,61 E enregistrés un an plus tôt. Le free cash-flow atteint 185 ME, en progression par rapport à 2024 (145 ME).



GTT annonce un acompte sur dividende de 4 E par action et confirme ses objectifs annuels, dont un chiffre d'affaires 2025 attendu entre 750 et 800 ME, et un EBITDA compris entre 490 et 540 ME.



Porté par 17 nouvelles commandes de navires au S1 (10 méthaniers, 7 éthaniers), et l'intégration de la société danoise Danelec, le groupe renforce sa position sur le segment digital et la performance des navires. Philippe Berterottière, PDG, se félicite de ' la très bonne performance financière ' et de la solidité du carnet de commandes dans un contexte toujours incertain.





