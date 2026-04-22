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GTT-Hausse de 1% du CA au T1, objectifs annuels confirmés
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 17:58

Gaztransport et Technigaz (GTT)

GTT.PA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires en hausse de 1% au premier trimestre, à 192,5 millions d'euros, alors que le groupe a enregistré 32 commandes sur la période.

Il y a un an, le groupe d'ingénierie navale affichait un chiffre d'affaire de 190,5 millions d'euros, et avait enregistré 16 commandes.

Le groupe, qui confirme ses objectifs 2026, affirme que le conflit au Moyen-Orient n’a pas d’impact direct sur son activité.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)

Résultats d'entreprise

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GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.)
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