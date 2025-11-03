 Aller au contenu principal
GTT : 'gap' d'évasion au-dessus de 172,1E
information fournie par Zonebourse 03/11/2025 à 11:01

GTT (Gaztransport) ouvre un 'gap' d'évasion au-dessus de 172,1E, ce qui valide le franchissement en forte de la résistance des 170,4E du 6 juin, 11 juillet et 5 août dernier: le titre s'en va immédiatement tester sa résistance oblique moyen terme qui gravite vers 182E, ce qui limite son potentiel haussier, dans le cadre d'une construction graphique fragilisée

Valeurs associées

GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.)
183,8000 EUR Euronext Paris +7,11%
