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GTT Energy va concevoir des cuves pour Hanwha Ocean
information fournie par Zonebourse 14/10/2026 à 17:51

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GTT Energy, l'unité opérationnelle du Groupe dédiée aux systèmes de confinement et de gestion de l'énergie, rapporte que le chantier naval Hanwha Ocean lui a passé commande pour la conception des cuves cryogéniques de deux nouveaux méthaniers.

Chaque navire offrira une capacité totale de 174 000 m³. Les cuves seront équipées du système de confinement à membranes NO96 Super , une technologie développée par GTT.

La livraison des deux navires est prévue d'ici au quatrième trimestre 2029, indique le communiqué du groupe.

Le titre GTT a achevé la séance sur un repli de 1,11%, à 213,2 euros, mais affiche toujours une progression de plus de 36% depuis le début de l'année.

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213,200 EUR Euronext Paris -1,11%
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