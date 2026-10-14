GTT Energy va concevoir des cuves pour Hanwha Ocean

GTT Energy, l'unité opérationnelle du Groupe dédiée aux systèmes de confinement et de gestion de l'énergie, rapporte que le chantier naval Hanwha Ocean lui a passé commande pour la conception des cuves cryogéniques de deux nouveaux méthaniers.

Chaque navire offrira une capacité totale de 174 000 m³. Les cuves seront équipées du système de confinement à membranes NO96 Super , une technologie développée par GTT.

La livraison des deux navires est prévue d'ici au quatrième trimestre 2029, indique le communiqué du groupe.

Le titre GTT a achevé la séance sur un repli de 1,11%, à 213,2 euros, mais affiche toujours une progression de plus de 36% depuis le début de l'année.