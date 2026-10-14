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GTT Energy-Commande de Hanwha Ocean pour les cuves de deux méthaniers
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 17:59

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Gaztransport et Technigaz SA

GTT.PA :

* GTT ENERGY REÇOIT UNE COMMANDE DE HANWHA OCEAN POUR LA CONCEPTION DES CUVES DE DEUX MÉTHANIERS

* LA LIVRAISON DES DEUX NAVIRES EST PRÉVUE D'ICI AU QUATRIÈME TRIMESTRE 2029

Texte original https://tinyurl.com/4573cacz

Pour plus de détails, cliquez sur GTT.PA

(Rédaction de Gdansk)

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