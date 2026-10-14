GTT Energy-Commande de Hanwha Ocean pour les cuves de deux méthaniers

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information fournie par Boursorama•14.10.2026•18:34•
Malgré des tensions mondiales sur les dettes souveraines, les marchés américains restent proches de leurs sommets, portés par une croissance des profits supérieure à 30 % mais seulement partiellement reflétée dans les cours. La saison des résultats du troisième ...
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Les partenaires sociaux, co-gestionnaires du régime de retraite des salariés du privé (Agirc-Arrco) ont décidé mercredi de revaloriser de 1,4% les pensions pour 2027, après un gel en 2026 pour cause d'échec des discussions. La revalorisation, qui concerne 14 millions ...
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information fournie par Boursorama avec Media Services•14.10.2026•18:23•
La Drees publie ces chiffres dans son panorama annuel sur les retraites, qui dissèque cette année les chiffres de 2024. La majoration exceptionnelle des petites retraites dans la réforme Borne de 2023 a revalorisé de 52 euros en moyenne la pension mensuelle brute ...
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La majoration exceptionnelle des petites retraites dans la réforme Borne de 2023 a revalorisé de 52 euros en moyenne la pension mensuelle brute de près de 1,3 million de retraités, selon des chiffres publiés mercredi par la Drees, la direction statistique des ministères ...
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