information fournie par Reuters • 14/10/2026 à 17:59

GTT Energy-Commande de Hanwha Ocean pour les cuves de deux méthaniers

Gaztransport et Technigaz SA

GTT.PA :

* GTT ENERGY REÇOIT UNE COMMANDE DE HANWHA OCEAN POUR LA CONCEPTION DES CUVES DE DEUX MÉTHANIERS

* LA LIVRAISON DES DEUX NAVIRES EST PRÉVUE D'ICI AU QUATRIÈME TRIMESTRE 2029

Texte original https://tinyurl.com/4573cacz

Pour plus de détails, cliquez sur GTT.PA

(Rédaction de Gdansk)