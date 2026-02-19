GTT-Ebitda +25% en 2025, vise un CA de 740-780 mlns d'euros en 2026

Gaztransport et Technigaz (GTT)

GTT.PA a annoncé jeudi des prévisions modestes pour 2026 et dit viser un Ebitda consolidé de 490 à 530 millions d'euros et un chiffre d’affaires consolidé de 740 à 780 millions d'euros, après avoir publié ses résultats annuels en ligne avec ses propres prévisions.

Sur 2025, GTT, qui conçoit des réservoirs pour le transport maritime et le stockage des méthaniers, a enregistré un Ebitda consolidé annuel de 542 millions d'euros, en hausse de 40% sur un an, ainsi qu'un chiffre d'affaires de 803 millions d'euros, en hausse de 25%.

En octobre, GTT avait relevé ses objectifs annuels, visant un chiffre d’affaires consolidé compris entre 790 et 820 millions d’euros et un Ebitda consolidé dans une fourchette de 530 à 550 millions d’euros.

