GTT: croissance de 81% du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - GTT a publié vendredi soir un chiffre d'affaires en hausse de 81,2% à 144,8 millions d'euros pour le premier trimestre 2024, dont 133,2 millions liés aux constructions neuves, trois millions à l'activité électrolyseurs Elogen et 8,6 millions aux services.



Au 31 mars 2024, le spécialiste des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés affichait un carnet de commandes, hors GNL carburant, de 329 unités, contre 311 unités trois mois plus tôt.



En l'absence de reports ou d'annulations significatifs de commandes, GTT confirme viser pour 2024 un chiffre d'affaires de 600 à 640 millions d'euros et un EBITDA de 345 à 385 millions, ainsi qu'un taux minimum de distribution de dividende de 80% du résultat net.





