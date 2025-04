GTT: croissance de 32% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 22/04/2025 à 08:50









GTT , spécialiste du confinement à membrane pour le GNL, dévoile un chiffre d'affaires du premier trimestre 2025 en croissance de 31,6% à 190,5 millions d'euros, dont un CA lié aux constructions neuves en hausse de 35,6% à 180,5 millions.



Les redevances des méthaniers et éthaniers s'élèvent à 170,4 millions d'euros, en hausse de 39,3%, en raison de l'augmentation du nombre de méthaniers en construction, et celles des FLNG se montent à 2,1 millions.



'Avec 16 commandes de méthaniers et d'éthaniers de grande capacité, la performance commerciale sur notre activité principale demeure élevée dans un contexte mondial très incertain', souligne son PDG Philippe Berterottière.



En l'absence de reports ou annulations significatifs de commandes, GTT confirme ses objectifs pour l'exercice 2025, dont un chiffre d'affaires compris dans une fourchette de 750 à 800 millions d'euros, et un EBITDA de 490 à 540 millions.





