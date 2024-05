Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GTT: contrat de licence avec PipeChina Innovation information fournie par Cercle Finance • 02/05/2024 à 18:24









(CercleFinance.com) - GTT annonce la signature d'un contrat de licence avec PipeChina Engineering Technology Innovation portant sur l'utilisation de la technologie de confinement à membranes de GTT pour les réservoirs terrestres de GNL.



Dans le cadre de ce partenariat, les deux entreprises s'engagent à poursuivre conjointement des projets commerciaux dédiés à la construction, dans un futur proche, de réservoirs terrestres dédiés au stockage de GNL équipés de systèmes de stockage d'énergie renouvelable équipés de systèmes de stockage d'énergie renouvelable et intégrant la technologie de confinement à membranes GST développée par GTT.







Valeurs associées GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) Euronext Paris +0.69%