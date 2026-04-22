GTT confirme objectifs 2026, chiffre d’affaires attendu 740-780 millions EUR

* GTT confirme objectifs 2026, sous réserve d’absence de reports ou d’annulations significatifs de commandes. * Prévision de chiffre d’affaires consolidé 2026 maintenue entre 740 et 780 millions EUR. * Fourchette d’EBITDA consolidé 2026 inchangée entre 490 et 530 millions EUR. * Guidance confortée par chiffre d’affaires T1 2026 à 193 millions EUR, en hausse de 1% sur un an. * Visibilité soutenue par 32 commandes au T1 2026, portant carnet de commandes à 297 unités au 31 mars 2026. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. GTT – Gaztransport & Technigaz SA published the original content used to generate this news brief on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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