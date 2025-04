GTT: commande pour deux VLEC en Asie au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 02/04/2025 à 07:07









(CercleFinance.com) - GTT annonce avoir reçu, au cours du premier trimestre 2025, une commande de la part d'un chantier naval asiatique pour la conception des cuves de deux nouveaux éthaniers de grande capacité (VLEC) pour le compte d'un armateur asiatique.



Ces deux éthaniers, dont la livraison est prévue au cours du quatrième trimestre 2028, intégreront le système de confinement à membranes Mark III développé par la société de technologie et d'ingénierie, pour une capacité totale de 100.000 m³ chacun.





