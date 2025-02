GTT: commande en Corée pour 12 porte-conteneurs information fournie par Cercle Finance • 21/02/2025 à 14:15









(CercleFinance.com) - GTT annonce avoir reçu, au premier trimestre 2025, une commande de son partenaire coréen HD Hyundai Heavy Industries pour la conception des réservoirs cryogéniques de 12 nouveaux porte-conteneurs propulsés au GNL pour le compte d'un armateur européen.



Ces 12 grands porte-conteneurs, dont la livraison par le groupe coréen est prévue entre le deuxième trimestre 2027 et le quatrième trimestre 2028, disposeront de réservoirs GNL d'une capacité de 12.750 m³.



Ces réservoirs GNL intégreront le système de confinement à membranes Mark III Flex développé par GTT, ainsi que le design '1 barg' qui répond aux futures réglementations portuaires exigeant le raccordement électrique des navires à quai.





Valeurs associées GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) 156,50 EUR Euronext Paris +16,97%