GTT: commande de Samsung pour le stockage de GNL

(AOF) - GTT annonce avoir reçu, au cours du deuxième trimestre 2024, une commande de la part de son partenaire le chantier naval coréen Samsung Heavy Industries pour la conception des cuves d’une nouvelle unité de production, de liquéfaction et de stockage de GNL (Floating Liquefied Natural Gas, ou FLNG), pour le compte de l’armateur Cedar LNG. Le groupe spécialiste du transport et du stockage des gaz liquéfiés réalisera le design des cuves de ce FLNG, qui offrira une capacité totale de 180 000 m3, et intégrer le système de confinement à membranes Mark III Flex développé par ses soins.

La livraison de ce FLNG est prévue au cours du premier trimestre 2028.

Les enjeux du recyclage de l'eau

Selon un rapport du Forum économique mondial, la demande en eau va bondir de 55 % à l'horizon 2050. Or l'eau n'est recyclée qu'à 11% sur le plan mondial, avec de fortes disparités selon les pays : si ce taux atteint 89 % en Israël, il tombe à 15 % en Espagne. Il est même inférieur à 1 % en France ! La dirigeante de Veolia estime pourtant que le taux de 10 % visé à l'horizon 2030, dans le cadre du nouveau plan Eau annoncé par les autorités, est atteignable sous certaines conditions. Au premier rang se trouve la simplification administrative. Veolia s'engage à tripler sa production d'eau recyclée d'ici à 2030 pour la porter à 3 milliards de m3. Dans ce domaine, le leader mondial des services à l'environnement a renforcé son savoir-faire lors de son OPA sur l'ex-groupe Suez.