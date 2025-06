GTT: commande de HD KSOE pour un méthanier information fournie par Cercle Finance • 17/06/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - GTT annonce avoir reçu, au deuxième trimestre, une nouvelle commande de la part de HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (HD KSOE) pour la conception des cuves d'un nouveau méthanier dont la livraison est prévue au dernier trimestre 2027.



'Le méthanier sera construit par Hyundai Samho Heavy Industries pour le compte de l'armateur Purus, spécialiste des solutions de transport maritime à faibles émissions de carbone', précise la société d'ingénierie.



Dans le cadre de cette commande, GTT assurera la conception des cuves cryogéniques du navire, d'une capacité totale de 180.000 m³. Celles-ci seront équipées de son système de confinement à membranes Mark III Flex.





Valeurs associées GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) 166,9000 EUR Euronext Paris +2,33%