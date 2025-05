GTT : Ascenz Marorka et Emerson annoncent un partenariat stratégique mondial

(AOF) - Ascenz Marorka, une société de smart shipping (ensemble de services de navigation, de gestion opérationnelle des navires, de maintenance prédictive, de gestion de l’énergie à bord et de gestion de flotte, destinés aux affréteurs, armateurs et opérateurs) du groupe GTT , et Emerson Marine Solutions (expert mondial en équipement de précision pour le contrôle des débits et en optimisation de la propulsion) ont conclu un partenariat stratégique mondial visant à améliorer l’efficacité énergétique, la transparence, la performance opérationnelle et la durabilité dans le secteur maritime.

En combinant la technologie numérique d'Ascenz Marorka pour le suivi du carburant et la gestion de la performance, avec le débitmètre et le densimètre Coriolis Micro Motion d'Emerson, cette solution intégrée garantira un flux de données fluide, robuste et en temps réel depuis les systèmes embarqués vers une infrastructure cloud.

Ce partenariat vise à accélérer l'adoption de solutions smart shipping, permettant aux armateurs, opérateurs et affréteurs de bénéficier d'une solution hautement fiable tout en réalisant d'importantes économies de carburant, en respectant les exigences environnementales et en réduisant les émissions.

Grâce à l'expertise et au savoir-faire reconnus d'Ascenz Marorka et d'Emerson en matière d'instrumentation et de digitalisation des navires, les acteurs du transport maritime et de l'offshore bénéficieront de solutions numériques de pointe pour le suivi du carburant et la gestion de la performance, soutenues par service global assuré par des professionnels hautement qualifiés, proches de leurs centres opérationnels.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Leader mondial de la conception de systèmes de confinement à membranes cryogéniques utilisés pour le stockage et le transport naval du GNL ou gaz naturel liquéfié ;

- Chiffre d’affaires de 428 M€, réalisé aux 9/10èmes dans la construction de réservoirs ou navires stationnaires et le reste dans les électrolyseurs de la division Elogen ;

- Revenus tirés aux 9/10èmes de redevances, d’où des marges supérieures à 50% ;

- Ambition :

- saisir les opportunités de la croissance des marchés du gaz naturel (25 % de la consommation d'énergie attendu pour 2040), du GNL carburant (« Global Sulphur Cap », incitatif à la propulsion des navires de commerce par GNL) et de l’hydrogène,

- élargir l’offre de services digitaux ;

- Capital ouvert (5,05 % pour Engie et 5,21 % pour la Caisse des Dépôts), Philippe Berterottière présidant le conseil de 9 administrateurs, Jean-Baptiste Choimet ayant pris le poste de directeur général en juin.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- focus sur la construction de confinements « bas-carbone » rentables pour le client,

- diversification dans l’hydrogène avec sécurisation de contrats phares, sélectivité de projets « raisonnables » et soutien des pouvoirs publics

- innovation puissante (1ère ETI française par le nombre de dépôts de brevets, 8/10èmes du carnet de commandes provenant de technologies proposées depuis moins de 3 ans) ;

- Stratégie environnementale d’ambition net zéro 2025 pour les émissions de carbone de la société:

- conception de systèmes de capture de CO2 à bord des navires,

- intensification de la recherche dans les carburants alternatifs et les moteurs à hydrogène ;

- Développement rapide de la filiale Elogen portée par les partenariats dans la conception d’hydrogéniers : entrée de 4 contrats en Allemagne, Pays-Bas et Corée pour 15 MW ;

- Renforcement du carnet de commandes avec les nouvelles entrées à fin avril -33 méthaniers et 4 éthaniers- donnant une visibilité de 1,8 Md€ de revenus jusqu’à 2027 ;

- Bilan très solide exempt de dettes.

Défis

- Risques géopolitiques sous-jacents : Qatar, Malaisie et Indonésie (+ 50 % de l’offre mondiale de liquéfaction de GNL) ;

- Intensification de l’offre de services digitaux : systèmes électroniques (surveillance, collecte, optimisation…), routage météorologique, gestion de la gestion de la performance des navires ;

- Avancée de la construction de la gigafactory d’électrolyseurs de Vendôme (démarrage fin 2025) ;

- Après un chiffre d’affaires en hausse de 81 % au 1er trimestre, objectifs 2024 confirmés de hausse significative des revenus, entre 385 et 430 M€, et du résultat d’exploitation, de 190 à 235 M€ ;

- Dividende 2024 de 4,36 € (80 % du résultat net), dont acompte versé en décembre