GTT: approbation de principe pour les réservoirs GNL

(CercleFinance.com) - GTT annonce que DNV a délivré une Approbation de Principe (AiP) pour sa conception de réservoirs à membrane à pression effective de 1 barg, destinés aux navires propulsés au GNL.



Cette validation élargit les possibilités d'usage de la technologie Mark III, déjà approuvée pour une pression de 2 barg sur des réservoirs de plus petite capacité.



Ce nouveau concept présente plusieurs avantages pour les armateurs : un temps de rétention prolongé du GNL, une possibilité de soutage à température plus élevée, et une conformité facilitée aux futures réglementations sur le branchement à quai, notamment la directive européenne AFIR.



La certification repose sur une évaluation complète de la sécurité du confinement, de la gestion du gaz carburant et de la résistance de la structure du navire en conditions de pression élevée.





