GTT a signé un accord d’assistance technique et de licence avec Hengli

- Après un chiffre d’affaires en hausse de 81 % au 1er trimestre, objectifs 2024 confirmés de hausse significative des revenus, entre 385 et 430 M€, et du résultat d’exploitation, de 190 à 235 M€ ;

- Risques géopolitiques sous-jacents : Qatar, Malaisie et Indonésie (+ 50 % de l’offre mondiale de liquéfaction de GNL) ;

- Renforcement du carnet de commandes avec les nouvelles entrées à fin avril -33 méthaniers et 4 éthaniers- donnant une visibilité de 1,8 Md€ de revenus jusqu’à 2027 ;

- Développement rapide de la filiale Elogen portée par les partenariats dans la conception d’hydrogéniers : entrée de 4 contrats en Allemagne, Pays-Bas et Corée pour 15 MW ;

- intensification de la recherche dans les carburants alternatifs et les moteurs à hydrogène ;

- diversification dans l’hydrogène avec sécurisation de contrats phares, sélectivité de projets « raisonnables » et soutien des pouvoirs publics

- Capital ouvert (5,05 % pour Engie et 5,21 % pour la Caisse des Dépôts), Philippe Berterottière présidant le conseil de 9 administrateurs, Jean-Baptiste Choimet ayant pris le poste de directeur général en juin.

- saisir les opportunités de la croissance des marchés du gaz naturel (25 % de la consommation d'énergie attendu pour 2040), du GNL carburant (« Global Sulphur Cap », incitatif à la propulsion des navires de commerce par GNL) et de l’hydrogène,

- Chiffre d’affaires de 428 M€, réalisé aux 9/10èmes dans la construction de réservoirs ou navires stationnaires et le reste dans les électrolyseurs de la division Elogen ;

- Leader mondial de la conception de systèmes de confinement à membranes cryogéniques utilisés pour le stockage et le transport naval du GNL ou gaz naturel liquéfié ;

AOF - EN SAVOIR PLUS

Hengli a obtenu sa licence GTT après un processus de qualification entamé en 2024, incluant notamment des études de cas et la construction d'une maquette de la technologie GTT Mark III.

Il permettra à Hengli de proposer des solutions avancées intégrant les systèmes de confinement à membranes de GTT pour la construction de différents types de navires, notamment des méthaniers, des éthaniers de grande capacité, des éthaniers de très grande capacité ainsi que des navires multi-carburants et des navires de soutage.

(AOF) - GTT a signé un accord d’assistance technique et de licence avec le chantier naval chinois Hengli Shipbuilding (Dalian), une entité du groupe Hengli, un conglomérat chinois majeur présent dans les secteurs de la pétrochimie, de l’énergie et de l’industrie manufacturière de pointe. Aucun détail financier n'a été divulgué concernant cet accord ; Celui-ci représente une nouvelle étape dans le déploiement des technologies de GTT en Chine.

GTT a signé un accord d’assistance technique et de licence avec Hengli

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.