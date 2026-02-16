GTT a reçu une commande du chantier naval Jiangnan pour les cuves de quatre méthaniers

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Quentin Deranque, décédé après une violente agression à Lyon, était un étudiant en mathématiques de 23 ans, un jeune homme "joyeux" récemment converti à la religion catholique, proche de la mouvance nationaliste et qui prônait, selon l'avocat de sa famille, un ...
Lire la suite
Fondée à Lyon en 2018 et dissoute en juin, la Jeune Garde antifasciste est aujourd'hui pointée du doigt par le ministre de l'Intérieur pour sa possible implication dans l'agression mortelle jeudi à Lyon de Quentin Deranque, un militant nationaliste. Dans un communiqué ...
Lire la suite
"C'est Louis ou moi": à un mois des élections municipales, SOS Racisme a lancé une campagne d'affichage à Perpignan pour une ville "antiraciste", visant le maire RN Louis Aliot, qui a aussitôt dénoncé "une propagande" et entamé une contre-campagne. "Pour nous c'est ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama•16.02.2026•19:00•
Fondé en 2016, Rising Stone se présente comme un «créateur et constructeur d'immobilier de luxe dans les Alpes françaises et lieux de villégiature». La société est la première à s'introduire en Bourse en 2026, sur Euronext Growth. Sur le plateau de Ca Bouge sur ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer