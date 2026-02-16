 Aller au contenu principal
GTT a reçu une commande du chantier naval Jiangnan pour les cuves de quatre méthaniers
information fournie par Reuters 16/02/2026 à 17:53

Gaztransport et Technigaz SA

GTT.PA :

* GTT REÇOIT UNE COMMANDE DU CHANTIER NAVAL JIANGNAN POUR LA CONCEPTION DES CUVES DE 4 NOUVEAUX MÉTHANIERS

* LIVRAISON PRÉVUE ENTRE LE T3 2028 ET LE T4 2029

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.)
181,3000 EUR Euronext Paris -0,06%
