information fournie par Reuters • 16/02/2026 à 17:53

GTT a reçu une commande du chantier naval Jiangnan pour les cuves de quatre méthaniers

Gaztransport et Technigaz SA

GTT.PA :

* GTT REÇOIT UNE COMMANDE DU CHANTIER NAVAL JIANGNAN POUR LA CONCEPTION DES CUVES DE 4 NOUVEAUX MÉTHANIERS

* LIVRAISON PRÉVUE ENTRE LE T3 2028 ET LE T4 2029

Pour plus de détails, cliquez sur GTT.PA

(Rédaction de Gdansk)