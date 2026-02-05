GTT a reçu une commande du chantier naval Jiangnan pour la conception des cuves de deux méthaniers

Gaztransport et Technigaz SA
GTT.PA :
* GTT REÇOIT UNE COMMANDE DU CHANTIER NAVAL JIANGNAN POUR LA CONCEPTION DES CUVES DE DEUX NOUVEAUX MÉTHANIERS
* LA LIVRAISON DES NAVIRES EST PRÉVUE À LA FIN DE L’ANNÉE 2028
* COMMANDE POUR LE COMPTE DE L’ARMATEUR SINGAPOURIEN EASTERN PACIFIC SHIPPING (EPS)
Pour plus de détails, cliquez sur GTT.PA
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer