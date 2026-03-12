GTT a reçu une commande de HD KSOE pour la conception des cuves d’un méthanier

Gaztransport et Technigaz SA
GTT.PA :
* REÇOIT UNE COMMANDE DE HD KSOE POUR LA CONCEPTION DES CUVES D'UN NOUVEAU MÉTHANIER
* LA LIVRAISON DU NAVIRE EST PRÉVUE AU T2 2028
Pour plus de détails, cliquez sur GTT.PA
(Rédaction de Gdansk)
Gaztransport et Technigaz SA
GTT.PA :
* REÇOIT UNE COMMANDE DE HD KSOE POUR LA CONCEPTION DES CUVES D'UN NOUVEAU MÉTHANIER
* LA LIVRAISON DU NAVIRE EST PRÉVUE AU T2 2028
Pour plus de détails, cliquez sur GTT.PA
(Rédaction de Gdansk)
|200,400 EUR
|Euronext Paris
|+0,10%
La Bourse de Paris a terminé une nouvelle fois dans le rouge jeudi, plombée par la hausse continue des prix du pétrole qui ravive les craintes d'inflation et fait grimper le taux d'intérêt de la dette française, au plus haut depuis 2011. Le CAC 40 a perdu 0,71% ... Lire la suite
Les prix à la pompe vont-ils baisser? La promesse de plusieurs distributeurs d'alléger la facture de carburant des Français a déjà du plomb dans l'aile jeudi, vu la nouvelle remontée des cours du pétrole dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient. Une nouvelle ... Lire la suite
Le nouveau guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a appelé jeudi à maintenir fermé le détroit d'Ormuz, passage hautement stratégique du commerce de pétrole mondial, accélérant la flambée des cours. Désigné dimanche à la place de son père Ali Khamenei, tué au début ... Lire la suite
par Coralie Lamarque Les Bourses européennes ont terminé en baisse jeudi, la poursuite du conflit au Moyen-Orient pénalisant toujours les marchés d'actions tandis que les prix du pétrole restent élevés, oscillant autour de 100 dollars le baril. À Paris, le CAC ... Lire la suite
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer