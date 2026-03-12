information fournie par Reuters • 12/03/2026 à 17:51

GTT a reçu une commande de HD KSOE pour la conception des cuves d’un méthanier

Gaztransport et Technigaz SA

GTT.PA :

* REÇOIT UNE COMMANDE DE HD KSOE POUR LA CONCEPTION DES CUVES D'UN NOUVEAU MÉTHANIER

* LA LIVRAISON DU NAVIRE EST PRÉVUE AU T2 2028

(Rédaction de Gdansk)