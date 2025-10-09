information fournie par Reuters • 09/10/2025 à 17:50

GTT a reçu une commande de Hanwha Ocean pour la conception des cuves d’un nouveau méthanier

* REÇOIT UNE COMMANDE DE HANWHA OCEAN POUR LA CONCEPTION DES CUVES D’UN NOUVEAU MÉTHANIER

* LA LIVRAISON DU NAVIRE EST PRÉVUE AU T2 2028

