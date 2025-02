GTT : -7%, retombe sous 134,5E information fournie par Cercle Finance • 10/02/2025 à 10:53









(CercleFinance.com) - Rude entame de semaine pour GTT qui rechute de -7% et retombe sous 142E (ex-résistance du 20/11) puis 136,5E (ex-zénith de la mi-août) et enfin 134,5E.

Le titre pourrait s'en aller combler le 'gap' des 128,6E du 31/12/2024 puis retracer le support des 128E du 23/12/2024.





Valeurs associées GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) 138,40 EUR Euronext Paris -4,35%